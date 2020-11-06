HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin

Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla mahalleli tarafından şikâyet edilen bir kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislerin üzerine bıçakla yürüyünce bacağından vuruldu.

Yer: İstanbul! Polisin uyarısına böyle karşılık verdi: Vurmazsan adam değilsin

Olay, 31 Ekim'de gece 00.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, 36 yaşındaki K.Y'nın elinde bıçakla sokak üzerinde bağırarak yürümesinden rahatsız oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, K.Y'yi elindeki bıçağı atması için uyardı. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan ve polislerin üzerine yürüyen K.Y. bacağından vuruldu. Polisin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan K.Y., sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

a0a10b3a4ae013a460e9d63447caa870

'VURMAZSAN ADAM DEĞİLSİN'

Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polisin bir kişiye "Gelme, gelme. Sakin ol, Bıçağı at, vururum" diye bağırdığı duyulurken, şüphelinin, "Vurmazsan adam değilsin" dediği duyuluyor. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan şüphelinin vurulması görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Bir ilde vakalar arttı, 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi Bir ilde vakalar arttı, 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
En Çok Okunan Haberler
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Deprem profesöründen korkutan açıklama! 'Dikkatle incelenmeli' dedi ve uyardı
Korkutan deprem açıklaması! 'Dikkatle incelenmeli'
Samsun için kritik uyarı: Kritik eşikteyiz
Bir ilde vakalar arttı, 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi
Koronavirüse yakalanan Hilal Kaplan'dan şaşırtan açıklama: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
Kaplan'dan şaşırtan açıklama: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Son dakika Ankara'da FETÖ operasyonu
Çok sayıda kişiye gözaltı kararı!
Çorum'da enişte ve kayınbirader ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader ortalığı savaş alanına çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.