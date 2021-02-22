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  4. Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

22.02.2021 07:07 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

İstanbul Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı.

Olay saat 04:30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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