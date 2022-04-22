Yer: İstanbul! Polisten kaçtılar, bahaneleri ise 'pes' dedirtti

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj kontrolü, hız denetimi, plakaların kapatılması başta olmak üzere eksikliklerin tespitine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi trafik ekiplerinden oluşan denetleme ekibi Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde giden hafriyat kamyonlarını durdurarak belgeleri ve kamyonlardaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştı.

KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan denetimlerde polisin denetim noktasını fark eden 2 sürücü kamyonlarını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kamyonların denetime girmediğini fark edince 2 sürücüyü yakalayarak denetim yapılan noktaya getirildi.

PES DEDİRTEN BAHANELER

Denetimden kaçmaya çalışan şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Ehliyeti kamyon kullanmaya yetersiz olan şoförlerden birisi aracının bozulduğunu söylerken diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi. (DHA)



