HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Polisten kaçtılar, bahaneleri ise 'pes' dedirtti

Yer: İstanbul! Polisten kaçtılar, bahaneleri ise 'pes' dedirtti

22.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimde ehliyeti yetersiz olan bir şoför ile kamyonda eksiği bulunan başka bir şoför kamyonlarını bırakarak, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin dikkatiyle 2 şoför de denetim noktasına getirilerek ceza yazıldı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj kontrolü, hız denetimi, plakaların kapatılması başta olmak üzere eksikliklerin tespitine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi trafik ekiplerinden oluşan denetleme ekibi Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde giden hafriyat kamyonlarını durdurarak belgeleri ve kamyonlardaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştı.

KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan denetimlerde polisin denetim noktasını fark eden 2 sürücü kamyonlarını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kamyonların denetime girmediğini fark edince 2 sürücüyü yakalayarak denetim yapılan noktaya getirildi.

arnavutkoyde-hafriyat-kamyonu-denetimi-kamyonlari-birakip-kacmaya-calistilar_7697_dhaphoto1

PES DEDİRTEN BAHANELER

Denetimden kaçmaya çalışan şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Ehliyeti kamyon kullanmaya yetersiz olan şoförlerden birisi aracının bozulduğunu söylerken diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...
Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...
Anahtar Kelimeler:
polis Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayramda Suriyelilere izin yok!

Bayramda Suriyelilere izin yok!

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.