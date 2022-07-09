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Yer: İstanbul! Sahiplerinin elinden kurtulan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

09.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de sahiplerinin kesim hazırlığı yaptığı dana, önce iki kişiyi düşürdü ardından da halatı kopararak önüne çıkan bir kişiyi ezip kaçtı. Öte yandan Pendik'te de kesim alanına götürülmek üzere kamyonete bindirilen kurbanlık kaçmak isterken araçtan düştü.

Yer: İstanbul! Sahiplerinin elinden kurtulan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Başakşehir Güvercintepe mahallesinde bayram namazı sonrası toplanan kişiler, kurbanlık dananın kesimi için hazırlıklara başladı. Gözleri kapatılan dana kaçmaya çalıştı. Sahiplerinin halatından tutarak durdurmaya çalıştığı dana iki kişiyi yere düşürdü. Daha sonra olduğu yerde birkaç tur atan kurbanlık dana hızla koşarak bağlı bulunduğu halatı koparttı ve önünde çıkan bir kişiyi de ezip kaçtı. Kaçan dananın arkasından giden sahipleri kovalamacanın ardından danayı tekrar yakaladı. Kurbanlık dananın kaçtığı ve bir kişiyi ezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KAMYONETTEN ATLADI

Öte yandan Pendik'te kesim alanına götürülmek üzere kamyonete bindirilen boğa araçtan atlayıp yere düştü.

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Olay sabah saatlerinde Kurtköy Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan boğa, kesim alanına götürülmek üzere kamyonete bindirilip bağlandı. Bir süre sonra boğa huysuzlanınca araç sürücüsü kamyoneti durdurdu. Ardından gözü örtülü olan boğa, ön bacaklarını kamyonetten sarkıttı. Daha sonra da atladı. Ancak boğa yere yığıldı. Boğanın çaresizlik içinde yere yığılışı, çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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"BİZ ZATEN ANLAMIŞTIK"

Esnaf Mahir Can, "Biz kapının önünde oturuyorduk. Küçük bir araba kocaman bir boğayı taşıyordu. Araba çok sarsıldı. Biz zaten anlamıştık boğanın arabadan atlayacağını. Bir anda arabadan kendini aşağı atınca ağzında küçük bir yırtılma oldu. Çok yazık oldu hayvana. Daha sonrasında hayvanı kaldırdılar arabaya bağladılar. Yavaş bir şekilde götürdüler. Daha farklı bir şekilde taşınabilirdi. Bu şekilde olmamalıydı" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kurban
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