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  4. Yer: İstanbul! Şampiyonluk kutlarken polisi görünce kaçacak yer aradılar

Yer: İstanbul! Şampiyonluk kutlarken polisi görünce kaçacak yer aradılar

16.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan gençler, polisin geldiğini görünce, panik ile sağa sola kaçtı. Gençlerin kaçışları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yer: İstanbul! Şampiyonluk kutlarken polisi görünce kaçacak yer aradılar

Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla Esenyurt’ta bir grup genç taraftar, kutlama için sokağa koştu. Ellerinde meşaleler taşıyan, yüksek sesle müzik açan ve marşlar söyleyen gençler, sokağa

giren zırhlı polis aracını görünce kaçmaya başladı. Sağa sola kaçışan gençlerden biri ise, polis aracına yolu açmak için kendi aracının direksiyonu başına geçti. Ancak panik halinde sürdüğü aracıyla kaldırıma çarptı. Bu sırada bir baba, sokaktaki çocuğunu alıp, eve götürdü. Gençlerin polisten kaçmaları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Görüntülerde zırhlı polis aracının sokağa girişi, paniğe kapılan sürücünün kaldırıma çarpması ve sokaktakilerin evlerine kaçmaları görülüyor. Adı öğrenilemeyen babanın çocuğunu alıp eve götürmesi de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

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Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Esenyurt

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