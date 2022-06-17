Yer: İstanbul! Servis şoförü tehditler savurdu: Dayak mı istiyorsun sen?

İstanbul Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Tartışmaya dönüşen olayda şoför, yayaya “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek tehditler savurdu.

"SANANE LAN"

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen personel taşıyan servis, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. “Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, ”Sanane lan” diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.

"DAYAK MI İSTİYORSUN SEN?"

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı. “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti.

Kaynak: İHA

