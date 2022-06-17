HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Servis şoförü tehditler savurdu: Dayak mı istiyorsun sen?

Yer: İstanbul! Servis şoförü tehditler savurdu: Dayak mı istiyorsun sen?

17.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, aracın önüne atladı. Servisin kaldırımdan inmesini isteyen yaya ile şoför arasında tartışma başladı. Tehditler savuran sürücü, “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” dedi.

Yer: İstanbul! Servis şoförü tehditler savurdu: Dayak mı istiyorsun sen?

İstanbul Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Tartışmaya dönüşen olayda şoför, yayaya “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek tehditler savurdu.

3

"SANANE LAN"

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen personel taşıyan servis, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. “Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, ”Sanane lan” diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.

Trafikte 'yol benim' kavgası! Ortalık savaş alanına döndüTrafikte 'yol benim' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

"DAYAK MI İSTİYORSUN SEN?"

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı. “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'
"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Gündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdi

Gündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdi

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

İlginizi Çekebilir

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.