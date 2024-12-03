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  4. Yer: İstanbul! Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü

Yer: İstanbul! Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü

03.12.2024 16:20
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İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü. Olay, seyir halindeki metrobüsün rögar kapağının üstünden geçerken kapağın yerinden fırlaması ve metrobüs kapısına çarpması sonucunda meydana geldi. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü

Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.

YOLCU YOLA DÜŞTÜ

Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

Kaynak: İHA****Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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