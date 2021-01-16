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  4. Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

16.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu başından yaralanan kişi lobiye inerek yardım istedi. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonrası ağır yaralan kişi yürüyerek bindiği sedye ile ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı. Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde kalan Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybeden yaralı bu halde lobiye inerek yardım istedi. Daha sonra otel önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklerken polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

YÜRÜYEREK GİDİP SEDYEYE YATTI

Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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