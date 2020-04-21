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Yer: İstanbul! Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de kurulan pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yaparken, birçoğunun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bu arada Sağlık Bakanlığının vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında ise pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesinin 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer aldı.

Bahçelievler'de her hafta salı günü kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı zabıta ekiplerince önlem alındı. Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmelerini isterken, maskesiz olanları uyardı. Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaparken, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara giderken, birçoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Pazara alışverişe gelen Atilla Bektaş, '' Koronavirüs için tedbirlerimizi alıyoruz, mesafemizi koruyoruz, bilim kurulu ve hükümetin açıkladığı her şeye uyuyoruz vatandaş olarak, çok yüksek riskli bölge olduğuna dair muhtarımız bize mesaj gönderdi bilgimiz var.'' dedi.

'RAMAZAN GELDİĞİ İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTIM'

İlk defa evden çıktığını belirten Sadiye Aydoğdu da ''Normalde çıkmıyorum zaten. Hem sokağa çıkma yasağına hazırlık yapıyorum, hem de haftada bir kere sokağa çıktığım için ona hazırlık '' dedi. Mevlüdiye İpek ise ''Ramazan geldiği için alışverişe çıktım, 2 - 3 haftadır sokağa çıkmıyordum, sokağa çıkarken de eldiven ve maske takıyorum '' diye konuştu.

'ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE'

Bu arada Sağlık Bakanlığının vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında ise pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesinin 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer aldı.

Kaynak: DHA

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs Pazar

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