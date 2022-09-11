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Yer: İstanbul! Suç dosyası kabarık, ifadesi pes dedirtti: Pizzacı olmak istedim

11.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı olan pizza firmasının motosikletini çaldı. Polisin çalışması sonucunda yakalanan ve çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan kişinin ifadesinde, “Pizzacı olmak istedim, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi.

Yer: İstanbul! Suç dosyası kabarık, ifadesi pes dedirtti: Pizzacı olmak istedim

İstanbul Sarıyer'de bir pizza firmasına ait motosiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan hırsızı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersin A. ifadesinde, “Pizzacı olmak istedim, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi.

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ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTTU

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olaydan bir gün önce akşam saatlerinde yaklaşık 50 bin lira değerinde olan motosikleti kullanılan Mert D. sipariş dağıtımı yaptı. Mert D. ardından firma önüne park ettiği motosikletin üzerinde kontak anahtarını unuttu.

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SANİYELER İÇİNDE ÇALDI

Mert D. ardından evine giderken, ertesi gün sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir şahıs, motosikletin üstünde kontak anahtarı olduğunu fark etti. Bir süre kaldırımda ileriye ve geriye yürüyen şahıs, uzaktan takip ettiği motosiklete kimsenin gelmediğini görünce harekete geçti. Şahıs ardından yanına geldiği motosiklete binerek saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Olayın ardından sabah saatlerinde firmaya gelen işyeri çalışanları motosikletin yerinde olmadığını gördü. Firma amiri Bayram C.’yi arayan çalışanlar, motosikletin yerinde olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Bayram V.’nin ulaştığı Mert D., motosikleti firmanın önüne park ettiğini ve kontak anahtarını da üstünde unuttuğunu söyledi. Motosikletin çalındığını düşünen Bayram C., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda motosikletin çalındığını belirleyen polis ekipleri, hırsızın ise emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan ve ertelenmiş hapis cezası bulunan Ersin A. (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis, Ersin A.’nın çaldığı motosikleti semtteki bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Şahsın adresini de belirleyen İstinye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ersin A.’yı yakaladı.

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İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ: PİZZACI OLMAK İSTEDİM

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersin A. ifadesinde, “pizzacı olmak istedim, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ersin A., çıkarıldığı mahkemece “motosiklet hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin ise firmaya teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık
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