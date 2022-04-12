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  4. Yer İstanbul… Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! ‘Erkek olan gelsin buraya’

Yer İstanbul… Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! ‘Erkek olan gelsin buraya’

12.04.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay pes dedirtti. Dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, ‘Erkek olan gelsin’ diyerek mahalleliyi tehdit etti. Mahallede çıkan gerginliğe polis müdahale etti.

İstanbul, Bağcılar'da önceki gün meydana gelen olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir dükkanın sahibi olan Suriyeli şahıs, yola koyduğu sandalyeye oturarak, mahalleliye laf atmaya başladı.

Show TV'nin haberine göre yolda ilerlemek isteyen bir sürücü, sandalye nedeniyle yoldan geçemeyince kornaya bastı. Şahsın yine de kalkmamasına sinirlenen sürücü, aşağı indi. Suriyeli'nin tartıştığı şoföre eşinin yanında küfür etmesi nedeniyle ortalık bir anda karıştı.

Olayın daha da büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ancak iki taraf arasındaki gerginlik bir türlü yatıştırılamadı. İddialara göre Suriyeli şahsın mahalleliye yönelik sözleri ise tartışmanın fitilini daha da ateşledi.

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"ERKEK OLAN GELSİN BURAYA"

Polis ekiplerinin müdahale ettiği Suriyeli şahıs, bir süre sonra dükkandan yeniden çıkarak sandalyesini yola koydu. Ardından da "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmaya başladı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tartışmanın bir türlü son bulmaması üzerine polis ekipleri, Suriyeli şahsı karakola götürdü. Mahalleli ise dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Bağcılar
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