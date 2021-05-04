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Yer: İstanbul! Tam kapanmayı unuttular, film gibi izlediler

04.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de seyir halinde olan lüks otomobil alev alev yandı. Alev alan aracı gören vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yanan aracı film izler gibi izlediler. Yaklaşık 400 bin değerindeki araç yanarak küle dönerken o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yer: İstanbul! Tam kapanmayı unuttular, film gibi izlediler

Olay saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan B.E. idaresindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselince sürücü aracı emniyet şeridine çekip aşağı indi. Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edilirken yangını gören meraklı mahalleli kısıtlamayı da unutarak yangını izlemek için sokağa döküldü. Alev alev yanan aracı izleyen kalabalık o anları cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek yangını kontrol altına aldı.

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"NASIL OLDU BEN DE ANLAMADIM"

Aracının daha güvenli olması için lüks bir araç tercih ettiğini söyleyen sürücü B.E.,” Nasıl oldu ben de anlamadım. Böyle bir aracın güvenliği yüksek olsun istedik. Her şeyiyle teknolojik ve yanmasın istedik. Yaklaşık 1 km önce motorlu kurye ikaz etti. İkazdan sonra aracı sağa çektim. Sonrasında araçtan duman gelmeye başladı. Sonra vatandaşlar gelip aracı söndürmeye çalıştı. Son haliyle itfaiye gelip söndürdü” diye konuştu.

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Yangın sonucu yaklaşık 400 bin değerindeki lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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