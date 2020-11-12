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Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti. Polis aparatları incelemek üzere takıldığı yerden söktü.

Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'lerde hijyen amaçlı temizlik yapan bir görevli, bir bankaya ait Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde farklı bir aparatın takılmış olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen görevli, hemen polise haber verdi.

APARATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ATM cihazlarının üst kısmına kullanıcıların şifre ve kart bilgilerini görecek şekilde takılmış kamera ve muhtemelen kameranın kaydettiği görüntüleri başka bir yere aktaran bir aparat buldu. Olay yeri inceleme ekipleri her iki ATM ve çevresinde aparatları takanlar hakkında ipucu bulmak için inceleme yaptı. Aparatlar, ATM'ler üzerinde delil araması yapıldıktan sonra takıldığı yerden sökülerek incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

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Polis ATM'lere bu aparatları yerleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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