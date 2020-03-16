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  4. Yer: İstanbul! Trafikte şaşırtan görüntü

Yer: İstanbul! Trafikte şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.

Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken kameraya selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: DHA

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