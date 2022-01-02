Yer: İstanbul! Uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti

İstanbul Avcılar'da yeni yılın ilk gününde ilaç almak isteyen vatandaşlar, eczane önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havada bir saat bekleyen vatandaşlar duruma isyan ederken nöbetçi eczane sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yeni yılın ilk gününde kendileri veya hasta yakınlarının ilaçlarını almak isteyenler 10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SOĞUK HAVADA 1 SAAT BEKLEDİLER

Cumartesi günlerinde eczanelerin açık olduğunu ancak, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiğini belirten ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı.

"NÖBETÇİ ECZANE SAYISI ARTIRILMALI"

Birçok kişi nöbetçi eczane sayısının mutlaka arttırılması gerektiğini, her hafta sonunda özellikle pazar günleri benzer yığılmalar görüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA



