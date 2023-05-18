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  4. Yer: İstanbul! Yabancı uyruklu sahte polisler yakayı ele verdi: Sözde kontrol yapıp...

Yer: İstanbul! Yabancı uyruklu sahte polisler yakayı ele verdi: Sözde kontrol yapıp...

18.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin parasını çaldığı ihbarında bulundu. Yapılan soruşturmada sözde kontrol için durdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan İranlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yer: İstanbul! Yabancı uyruklu sahte polisler yakayı ele verdi: Sözde kontrol yapıp...

Olay, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Mohammed Z., polise başvurarak yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi.

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"ÖNCE KİMLİKLERİMİZİ ALDILAR ARDINDAN..."

Mohammed Z. "Bana üzerinde polis yazan bir kimlik gösterdiler. Önce kimliklerimizi ardından yanımızda bulunan parayı kontrol etmek istediler. Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar" dedi.

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SAHTE POLİSLER İRANLI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Saeıd R.(30), Farhad K.(42), Hosseın R.(37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da benzer şekilde meydana gelen 12 ayrı olayın failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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