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  4. Yer: İstanbul! Yağmur sonrası ortaya çıkan köpük endişe yarattı

Yer: İstanbul! Yağmur sonrası ortaya çıkan köpük endişe yarattı

14.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpük çevrede endişe yarattı. Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yer: İstanbul! Yağmur sonrası ortaya çıkan köpük endişe yarattı

İstanbul'da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı. Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı. Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.

"O MADDENİN NE OLDUĞUNU HALK OLARAK MERAK EDİYORUZ"

Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz. Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul Tuzla
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