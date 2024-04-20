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Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı

20.04.2024 18:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için sarı alarm vermişti. Kentte etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hızını artıran rüzgar Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda aracın camı kırılırken göçükler de meydana geldi.

Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı sonrasında birçok kentte yaşam olumsuz etkilendi. Dünden beri İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar, ara ara şiddetini artırdı.

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KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

ARAÇLARIN CAMI KIRILDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul vapur
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