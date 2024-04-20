Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı sonrasında birçok kentte yaşam olumsuz etkilendi. Dünden beri İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar, ara ara şiddetini artırdı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA