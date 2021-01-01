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  4. Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

01.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sancaktepe'de bir grup genç, binanın teras katında havai fişek patlatmaya çalıştı. Gençlerden biri eliyle tuttuğu patlayan havai fişekleri yere bırakınca korku dolu anlar yaşandı. Binanın teras katında patlayan havai fişekler sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Kaynak: DHA


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