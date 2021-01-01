Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Kaynak: DHA





