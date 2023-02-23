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Yer: İstanbul! Yol bir anda çöktü, binalar tahliye edildi

23.02.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edilirken çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Yer: İstanbul! Yol bir anda çöktü, binalar tahliye edildi

Olay, İstanbul Pendik'te meydana geldi. Akşam saatlerinde bir yolda çökme meydana geldi. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken çevredeki binalar tahliye edildi. Elektrik, su ve doğal gazın da kesildiği sokakta ekiplerin çalışması devam ediyor.

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ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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İKİ BİNA BOŞALTILDI

Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor.

Kaynak: AA

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