Yer: İzmir! 2 çocuk babası adamın cinayetindeki sır perdesi aralanıyor: İntikam mı?

31 Mayıs'ta Hilal Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası Atçı, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Polis, plakaları sökülmüş hafif ticari aracın 3 saat boyunca Atçı'nın otomobilini takip ettiğini ve içerisinde 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Gerçek Atçı'nın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen 3 çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu ortaya çıktı.

Gerçek Atçı'nın Ecelioğlu'nun öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheliden biri olan ve tutuklanan Reşat Atçı'nın (22) babası olduğu belirtildi. Ecelioğlu ailesiyle dünür olan Gerçek Atçı'nın intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





