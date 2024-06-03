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  4. Yer: İzmir! 2 çocuk babası adamın cinayetindeki sır perdesi aralanıyor: İntikam mı?

Yer: İzmir! 2 çocuk babası adamın cinayetindeki sır perdesi aralanıyor: İntikam mı?

03.06.2024 15:23
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İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası 43 yaşındaki Gerçek Atçı, otomobilinde ölü bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Atçı'yı 3 saat boyunca takip ettikleri ve silahla saldırdıkları ortaya çıktı. Yakalanan 5 şüpheli sonrası cinayetin ardındaki sır perdesi de aralanmaya başladı.

Yer: İzmir! 2 çocuk babası adamın cinayetindeki sır perdesi aralanıyor: İntikam mı?

31 Mayıs'ta Hilal Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası Atçı, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Polis, plakaları sökülmüş hafif ticari aracın 3 saat boyunca Atçı'nın otomobilini takip ettiğini ve içerisinde 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

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SIR PERDESİ ARALANIYOR

Gerçek Atçı'nın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Gözaltına alınan 5 şüphelinin 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen 3 çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu ortaya çıktı.

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Gerçek Atçı'nın Ecelioğlu'nun öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheliden biri olan ve tutuklanan Reşat Atçı'nın (22) babası olduğu belirtildi. Ecelioğlu ailesiyle dünür olan Gerçek Atçı'nın intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İzmir
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