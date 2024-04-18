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  4. Yer: İzmir! 94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi

Yer: İzmir! 94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi

18.04.2024 18:06
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İzmir'de iki ilçede oto hırsızlıkları yapıldığı yönündeki ihbarlar sonrasında harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında bulunan 18 yaşındaki U.H.Y.'nin 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Yer: İzmir! 94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto hırsızlıklara ilişkin çalışma yaptı. Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.E., S.G. ve B.D.'yi suçüstü yakaladı. Bu sırada polisi görüp, kaçan U.H.Y. ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı.

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94 YIL HAPİS CEZASYLA ARANIYORDU

U.H.Y.'nin 7 farklı suçtan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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