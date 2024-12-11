Yer: İzmir! Bitişikteki komşusunun duvarını balyozla kırdı! Tüm eşyaları kendi evine taşıyıp, yeniden duvarı ördü: "Bir anlık gaflete düştüm"

Film gibi olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi.

KENDİ DAİRESİNDEN DUVARI BALYOZLA DELDİ

İddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu F. C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, Sağlam'ın evine geçti.

TÜM EŞYALARI TAŞIDI ARDINDAN SIVA YAPTI

Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan F. C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı. F. C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı.



Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da eve geldiğinde, beyaz eşyaları, mobilyaları, halıları, küçük ev aletleri, avizeleri ve iki televizyonuna kadar tüm eşyasının çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, F. C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM"

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin önce Ankara'ya gittiğini ardından tekrar İzmir'e döndüğünü belirleyip saklandığı adresi tespit etti. F. C., saklandığı eve dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F. C., polisteki ilk ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu belirtip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi.

TUTUKLANDI

F. C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. F. C. ve olayla ilgisi olup, 3 Aralık'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılan G.C.'nin çaldığı eşyaların bir kısmı, sattıkları tespit edilen yerlerden alınıp sahibine teslim edildi.

EŞYALARI KAMYONET İLE TAŞIDILAR

Öte yandan, F.C.'nin çaldığı eşyaları kamyonet ile taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, eşya yüklü kamyonun trafikte seyir aldığı anlar yer alıyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır