Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Şu anda sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey, koronavirüs salgının yaşandığı dönemde de sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Doğup büyüdüğü köye olan vefasını, haftanın belli günleri köye gelip kahvehaneyi açık tutarak gösteren Mehmet Güler de, köy sakinlerini koronavirüsle mücadele konusunda bilinçlendirmeyi ihmal etmiyor. Güler’in odun ateşinde demlenen çayını içmek isteyen Lübbeyliler, bu kendinden sosyal mesafeli köyde aralarına mesafe koyarak çaylarını yudumluyor; maskelerini takıp ellerini dezenfekte ediyor. Geçmiş yıllarda Lübbey’den göç eden bazı kişiler de korona günlerinde soluğu terk edilmiş köylerinde alıyor. Ancak son dönemde adeta tersine göçün yaşandığı köyün nüfusu yine de 10 kişiyi geçmiyor.

"KÖYDE AZ KİŞİ YAŞIYOR AMA BİZ YİNE DE MASKE TAKIYORUZ"

Issız sokakların, yıkılan evlerin ve çok sayıda kedinin göze çarptığı Lübbey’de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yavuz, “Köyde 5-6 kişi yaşıyor. Koronavirüs var, maskemizi takıyoruz. Genelde evde eşimle oturuyoruz. Ama hanımla araya mesafe koyuyoruz. Birbirimizden uzakta duruyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da evde oturduk” dedi. Yavuzun eşi 60 yaşındaki Fatma Yavuz da, “Köyde birkaç kişi yaşıyoruz. Koronavirüse burada rastlamadık. Bizim köyde az kişi yaşıyor ama biz yine de maske takıyoruz. Çok şükür hastalık yok. Biz mesafemizi koruyoruz” diye konuştu.