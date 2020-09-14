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Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan kalabalığa karışmamak için çaba gösterirken, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı sadece 5 kişinin yaşadığı terk edilmiş köy Lübbey, ıssız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Köy sakinleri, 'kendinden sosyal mesafeli' Lübbey’de maske takıp hijyen kurallarına dikkat ediyor. Geçmiş yıllarda köyden göç edenler de koronavirüsten kaçmak için hafta sonları soluğu köylerinde alıyor. Ancak buna rağmen köyün nüfusu 10'u geçmiyor.

Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Şu anda sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey, koronavirüs salgının yaşandığı dönemde de sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Doğup büyüdüğü köye olan vefasını, haftanın belli günleri köye gelip kahvehaneyi açık tutarak gösteren Mehmet Güler de, köy sakinlerini koronavirüsle mücadele konusunda bilinçlendirmeyi ihmal etmiyor. Güler’in odun ateşinde demlenen çayını içmek isteyen Lübbeyliler, bu kendinden sosyal mesafeli köyde aralarına mesafe koyarak çaylarını yudumluyor; maskelerini takıp ellerini dezenfekte ediyor. Geçmiş yıllarda Lübbey’den göç eden bazı kişiler de korona günlerinde soluğu terk edilmiş köylerinde alıyor. Ancak son dönemde adeta tersine göçün yaşandığı köyün nüfusu yine de 10 kişiyi geçmiyor.

"KÖYDE AZ KİŞİ YAŞIYOR AMA BİZ YİNE DE MASKE TAKIYORUZ"

Issız sokakların, yıkılan evlerin ve çok sayıda kedinin göze çarptığı Lübbey’de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yavuz, “Köyde 5-6 kişi yaşıyor. Koronavirüs var, maskemizi takıyoruz. Genelde evde eşimle oturuyoruz. Ama hanımla araya mesafe koyuyoruz. Birbirimizden uzakta duruyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da evde oturduk” dedi. Yavuzun eşi 60 yaşındaki Fatma Yavuz da, “Köyde birkaç kişi yaşıyoruz. Koronavirüse burada rastlamadık. Bizim köyde az kişi yaşıyor ama biz yine de maske takıyoruz. Çok şükür hastalık yok. Biz mesafemizi koruyoruz” diye konuştu.

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"5 KİŞİLİK KÖYDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE ÖRNEĞİZ"

Haftanın belli günleri Ödemiş merkezinden Lübbey’e 18 kilometrelik yol kateden Mehmet Güler de, bazı günler müşteri azlığı sebebiyle benzin parasını bile çıkaramasa da 16 yıldır köy kahvesini işletiyor. Aynı zamanda köylülerin ihtiyaçlarını da karşılayan Güler, oğlunun okulu nedeniyle köyden göç etmek durumunda kaldığını, buna rağmen doğup büyüdüğü köyle bağlantısını koparmadığını belirtti. 70 yıllık köy kahvesini yaşatmaya çalışan Güler, günde en fazla 15 bardak çay satabiliyor. Koronavirüs salgını döneminde de kurallara uyarak köy kahvesini açan Mehmet Güler, kapıya maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili uyarı yazıları asarken, dezenfektan ile az sayıdaki müşterisini dezenfekte ediyor. Kahvede kurallara uyduklarını dile getiren Güler, “Maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Kapıya da bu konu ile ilgili uyarılar astık. Elimizden geldiği kadar virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Köyümüz 5 kişilik ama koronavirüs tedbirlerinde örneğiz. Gelen misafirlerle birlikte sosyal mesafeyi koruyoruz, maske takmaya özen gösteriyoruz. Maskesiz gelenleri içeriye almıyoruz” sözlerine yer verdi.

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"HAFTA SONLARI 10 KİŞİ OLUYORUZ"

Lübbey’den göç eden ancak köyde evi bulunan bazı kişilerin de koronavirüs nedeniyle hafta sonları köye geldiğini söyleyen Güler, kendisinin de hafta sonları ailesiyle birlikte köy evinde yaşadığını ifade etti. Mehmet Güler, “Bu köy, Lidyalılar zamanına dayanıyor. İnsanlar çok uzun süre burada yaşamış. Lübbeyliler, kışın burada yazın da Çamyaylar’da yaşardı. Ancak 1982 yılında Çamyayla’ya elektrik gelince insanlar o tarafa göçtü. Köyde şu anda 5 kişi yaşıyor. Ben 16 yıldır haftanın belli günleri doğduğum köy Lübbey’de köy kahvesini işletiyorum. Hafta sonları da ailemle buradaki evimizde vakit geçiriyoruz. Benim gibi daha önce Lübbey’den göç eden birkaç kişi daha haftanın belli günleri Lübbey’e geliyor. Ayrıca bazen ziyaretçiler de bu tarihi köye gelip fotoğraf çekiyorlar. Ancak köyde yerleşik olarak toplam 5 kişi var. Virüsten korunma açısından, sosyal mesafe açısından burada rahatız. En azından kalabalık yok. Bu köy, kendinden sosyal mesafeli bir köy. Sonuçta 5 kişinin yaşadığı köyde hafta sonları bizimle birlikte 10 kişi oluyoruz. Dışarıdan gelenler çok beğeniyor, ‘keşke biz de koronadan uzak bu köyde yaşasak’ diyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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