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  4. Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

17.01.2025 22:05
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İzmir'de 29 yaşındaki genç, evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. ile 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş.'yi pompalı tüfekle vurdu. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan ile akrabası ise tutuklandı.

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesinde meydana geldi. Yanına akrabası H.K.’yı da alan Yunus K., iddiaya göre, evliliğine karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. ve sevgilisi Ş.Ş.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan anne ve kızı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalarda şüphelilerin, Karabağlar'da ormana kaçtıkları belirlendi.

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TUTUKLANDILAR

Yunus K. ve akrabası H.K., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
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