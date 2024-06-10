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  4. Yer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar alev alev yandı... 6 yaralı

Yer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar alev alev yandı... 6 yaralı

10.06.2024 14:53
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İzmir'in Bornova ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralandı. Otomobilde başlayan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak hasara neden oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar alev alev yandı... 6 yaralı

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında, Ankara Caddesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TIR, önce bariyerlere ardından otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen minibüs de duramadı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.

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6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise su sıkarak alevleri söndürdü.

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Diğer yandan kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

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Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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