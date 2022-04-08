Yer: İzmir! İftar vakti gelip kayıplara karıştılar, o şüphe üzerinde duruluyor

Hırsızlık olayı, İzmir Karabağlar'da meydana geldi. İftar vaktinde kapalı fırına giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı alıp kaçtı. Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde dururken hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

KASAYI ÇALDILAR

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 2 kişi, 4 Nisan günü iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. İki şüpheli, kasayı üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çekçeke koyarak bölgeden uzaklaştı.

O ŞÜPHE ÜZERİNDE DURULUYOR

İftarını yaptıktan sonra tekrar fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bu arada hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

