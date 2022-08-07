Yer: İzmir! Kadın kıyafeti giymiş, suçüstü yakalandı

Olay, dün akşam İzmir Ödemiş'te meydana geldi. Elinde çuval ile bir kadının eve girdiğini görenler, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, hırsızı girdiği evde suçüstü yakaladı. Tanınmamak için kadın kıyafeti giyen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

GÖREN POLİSE HABER VERDİ

İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ GİYİNMİŞ

Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

