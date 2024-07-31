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  4. Yer: İzmir! Kafede otururken neye uğradığını şaşırdı: Mermiyle omzundan yaralandı

Yer: İzmir! Kafede otururken neye uğradığını şaşırdı: Mermiyle omzundan yaralandı

31.07.2024 13:13
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İzmir’in tarihi ve turistik ilçesi Selçuk’ta, arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan isimli vatandaşa yorgun mermi isabet etti. Neye uğradığını anlamayan Danışan, omuzundan yaralandı.

Yer: İzmir! Kafede otururken neye uğradığını şaşırdı: Mermiyle omzundan yaralandı

Olay önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Sieburg Caddesi’nde bir kafede arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren 49 yaşındaki İbrahim Danışan, nereden geldiği belli olmayan bir yorgun merminin sağ omzuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesi duyulmazken, Danışan ilk başta ne olduğunu anlamadı ve acıyla kıvranarak hastaneye gitti. Yapılan müdahalede omzuna saplanan yorgun mermi çıkarıldı.

"SELÇUK GİBİ BİR TURİSTİK ŞEHİRDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMIŞ OLMASI GARİP"

Yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra açıklama yapan İbrahim Danışan, "Akşam 21.00 sıralarında arkadaşlarımla otururken omzumda birden acı hissettim. Acıyla birlikte bir ses duydum. Yorgun mermi olduğunu söylediler. Selçuk gibi bir turistik şehirde böyle bir olayın yaşanmış olması garip. Bir turistin başına gelse böyle bir şey açıklanamayacak bir durum" dedi.
Selçuk Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kafe
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