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Yer: İzmir! Kiracısının kapısını tekmeleyip tehditler savurdu: '3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın'

30.07.2024 18:50
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer: İzmir! Kiracısının kapısını tekmeleyip tehditler savurdu: '3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın'

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.’nın (49) yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşattı.

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TEHDİTLER SAVURDU

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

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Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Kiracı ev sahibi
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