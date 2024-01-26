Yer: İzmir! Kuru yük gemisine eşlik yunuslar böyle görüntülendi

Okyanuslarda göremeye alışık olduğumuz yunus sürüleri bu kez İzmir Çeşme açıklarında seyir halindeki bir gemiye eşlik ederken görüntülendi. Yunus sürüsü oyun oynarcasına dev gemiye eşlik ettiği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.