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  4. Yer: İzmir... Mide bulandıran görüntülerdeki sapık tutuklandı!

Yer: İzmir... Mide bulandıran görüntülerdeki sapık tutuklandı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.01.2025 14:08
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İzmir'de kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Bir evin önünde kendini tatmin eden sapık, etraftakiler ve ev sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İğrenç görüntülerdeki sapığın tutuklandığı haberi geldi.

Yer: İzmir... Mide bulandıran görüntülerdeki sapık tutuklandı!

Mide bulandıran olay İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'ndeki bir evin önünde yaşandı. Evin içine bakarak kendini tatmin eden sapığın görüntüleri anbean kaydedilirken; çok geçmeden yakalandı. Ev sahiplerinin şikayetinin ardından D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O SAPIK YAKALANDI

Olay 4 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin önünde mastürbasyon yapan D.Ç. “cinsel taciz – hayasızca hareketler” sebebiyle yakalanarak gözaltına alındı.

EV SAHİPLERİ İĞRENÇ ANLARI ANLATTI

Ev sahipler H.İ. ile M.İ ifadesinde, D.Ç isimli kişiyi tanımadıklarını, bahse konu ikametlerine ait kamera görüntülerini incelediklerinde sapığın sokak üzerinden pencerelerinin önüne geldiğini, bir süre durduğunu ve pencereden içeriye doğru bakarak mastürbasyon yaptığını gördüklerini ifade etti.

TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine D.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı ve akabinde tutuklama talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Görüntülerdeki sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ekol TV

Anahtar Kelimeler:
İzmir
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