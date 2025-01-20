Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görünen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip kadeh kaldırarak alkollü içki içtiği anlar yer almıştı. Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır