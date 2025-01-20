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  4. Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

20.01.2025 16:24
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir okulun mezuniyet eğlencesinde kaydedilen görüntüler sonrası okul idaresi ve öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Görüntülerde öğretmenlerin okul içerisinde kadeh kaldırarak içki içtiği görülmüştü. Okul idaresi ve öğretmenler hakkında başlatılan soruşturma sonunda idare ve öğretmenlerin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görünen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip kadeh kaldırarak alkollü içki içtiği anlar yer almıştı. Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İzmir okul
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