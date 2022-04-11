Yer: İzmir! Polisten motokuryeye: Beynine sıkarım

İzmir’de polisler bir online alışveriş sitesinde çalışan motokuryeyi durdurdu. Videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, “Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok” dedi. Bunun üzerine bir polis, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” ifadelerini kullandı.

''BANA ARTİSLİK YAPMA''

Bunun üzerine kurye çalışanı başka ekip istediğini dile getirince arbede yaşandı. Polisin, ''Ben neyim? Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım'' sözleri üzerine kurye, şiddet uyguladıklarını söylediği polislere ''Bana kaba davranamazsınız, şiddet uygulayamazsınız'' sözlerini sarf etti.

Polisin “Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım. Seninle uğraşacağım” dediği duyuldu.

