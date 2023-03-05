HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İzmir... Şaşkına çeviren görüntü! Suların azalmasıyla gün yüzüne çıktı

Yer: İzmir... Şaşkına çeviren görüntü! Suların azalmasıyla gün yüzüne çıktı

05.03.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren Ege Bölgesi'nde barajların önemli bölümünde su seviyesi geçen yıla göre büyük oranda düşerken, kentin en önemli su sağlayıcılarından Tahtalı Barajı'nda ise geçen yılın mart ayına göre doluluk yüzde 69'dan yüzde 40'a geriledi. Suyun azalması nedeniyle bölgedeki bazı kalıntılar da gün yüzüne çıktı. Suların azalmasıyla ortaya çıkan eski cami ise büyük dikkat çekti.

Yer: İzmir... Şaşkına çeviren görüntü! Suların azalmasıyla gün yüzüne çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standart Yağış İndeksi'nde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık veriler dikkate alındığında Ege Bölgesi'nde İzmir ve Aydın'ın önemli bölümü "orta kurak", Denizli "normal" ve "hafif kurak", Uşak'ın önemli bölümleri ise "çok şiddetli kurak" şeklinde tanımlandı.

AA-20230305-30480912-30480906-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Bölgenin 1 Ekim 2022-31 Ocak 2023 dönemi yağışları, uzun yıllar ortalamasına ve bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

AA-20230305-30480912-30480907-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mart ayının ilk haftası verilerine göre de kentteki 5 barajın su seviyesi düştü.

AA-20230305-30480912-30480909-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Kentin en önemli su sağlayıcılarından Tahtalı Barajı'nda geçen yılın mart ayına göre doluluk yüzde 69'dan yüzde 40'a geriledi. Suyun azalması nedeniyle bölgedeki bazı kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

AA-20230305-30480912-30480911-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Doluluk, Balçova'da yüzde 75'ten yüzde 39'a, Güzelhisar'da yüzde 81'den yüzde 64'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 89'dan yüzde 44'e, Ürkmez'de yüzde 91'den yüzde 44'e düştü.

AA-20230305-30480912-30480898-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Bu ayın ilk haftasında Aydın İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 16, Denizli Akbaş Barajı'nda yüzde 32, Uşak'taki Küçükler Barajı'nda ise yüzde 5 olarak kaydedildi.

AA-20230305-30480912-30480905-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

AA-20230305-30480912-30480908-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

"HİÇ YAĞMUR YAĞMAZSA İZMİR'E 300 GÜN YETECEK SU VAR"

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, İzmir'e yer altı kaynakları ve barajlardan su verdiklerini belirterek, farklı iki kaynağa sahip olmalarının bu anlamda bir avantaj olduğunu söyledi.

AA-20230305-30480912-30480910-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Özellikle ocak ve şubatta iyi miktarda yağış alamadıkları için barajların su seviyesinde geçen seneye göre ciddi düşüş yaşandığını vurgulayan Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Tahtalı Barajı'ndan bahsediyorum çünkü İzmir'in en önemli yüzeysel su kaynağı, su ihtiyacının yüzde 40-45'ini temin ediyoruz. Bir önceki seneye göre neredeyse yarıya yakın bir düşme var. Yağış miktarı çok az oldu. Bundan bir ay önce baz alacak olursak baraj dolulukları anlamında en kötü 8. senemizdi 23 senede ama bugün baktığımızda biz bundan kötü 4 sene yaşamışız. Bu durumda Tahtalı Barajı'nda yaklaşık yüzde 40'lık bir doluluk var. Hiç yağmur yağmasa yaklaşık 300 gün yetecek suyumuz var."

AA-20230305-30480912-30480899-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

"SU TASARRUFU ÖNEMLİ"

AA-20230305-30480912-30480902-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

Kaynakları düzenli ve risklere karşı önlemleri alarak belirli bir planlama ölçüsünde kullandıklarını belirten Alpsoykan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bununla beraber elbette ki su tasarrufu gerçekten çok önemli. Kentimiz her ne kadar diğer kentlere göre biraz daha avantajlı durumda olsa bile mümkün olduğu kadar suyumuzu israf etmeden, sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu yağışlar gelecek. Mart ve nisanda yağış olması durumunda tablomuz daha güzelleşecek."

AA-20230305-30480912-30480900-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

AA-20230305-30480912-30480901-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

AA-20230305-30480912-30480904-EGE_BOLGESINDEKI_KURAKLIK_BARAJLARA_YANSIDI

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte görüntülendi, dikkatleri üzerine çekti! "Hatıra kalacak" Trafikte görüntülendi, dikkatleri üzerine çekti! "Hatıra kalacak"
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!
AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiAK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir tahtalı barajı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.