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Yer: Kadıköy... Bu da laz bakkalın "iğnesiz koronavirüs aşısı": Lazovac

28.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürerken, ilginç olaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Kadıköy'de yaşandı. Bakkal işletmeciliği yapan Fatih Bostan, iş yerinin önündeki ağaca yerleştirdiği arı kovanında yetişen balı mahalleliyle paylaşmıştı. "Laz bakkal" olarak bilenen Bostan, bu sefer de iğnesiz koronavirüs aşısı dediği Lazovac'ı mahalle sakinlerine sundu.

Yer: Kadıköy... Bu da laz bakkalın "iğnesiz koronavirüs aşısı": Lazovac

Koronavirüs salgını, birçok ilginç olayı ve hikâyeyi de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de Kadıköy'de meydana geldi. Daha önce, bakkalının önünde arı kovanı koyan ve balları mahalleliyle paylaşan Fatih Bostan, bu kez de iğnesiz koronavirüs aşısıyla gündeme geldi.

Feneryolu Mahallesi'nde 'Laz bakkal' olarak tanınan Fatih Bostan dükkanının önündeki ağaca 2 adet karakovan koymuştu. Geçtiğimiz ekim ayında da kovanların ilk hasadını mahalleli ile paylaşmıştı. Bostan bu kez de bakkalında bulunan 3 ayrı balı birleştirerek iğnesiz koronavirüs aşısı olarak tabir ettiği Lazovac'ı oluşturdu. Lazovac'ı duyan mahalle sakinleri de bakkala giderek iğnesiz aşıyı tatmak için sıraya girdi.

"ÇİN SİNOVAC YAPIYORSA, RİZELİ NEDEN LAZOVAC YAPAMAZ DEDİM"

Laz bakkal Fatih Bostan, "10 gün önce bir kırıklığım oldu. Korktum, ister istemez bir korona korkusu oldu. Hemen gittim, Rize'den ağabeyimden istediğim Kestane Balı yani Delibal'ı, benim balımdan yiyen ölünceye kadar yaşar balından ve Anzer'in komşusu ballarını karıştırdım. Çin Sinovac yapıyorsa, Rizeli neden Lazovac yapamaz diyerek bal yaptım. İnanın çok beğenildi. Şu anda yine talep var. Bir buçuk günde hastalığımı toz duman etti, hiçbir şey kalmadı. O yüzden herkese öneriyoruz bunu. Yeni yeni başladı zaten. Komşularımıza bir hafta tattıracağız. Çünkü hastalık var. Herkese ikram ediyoruz şu anda" dedi.

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Bakkalın önünde sıraya giren Gülşen Şadoğlu, "Aşı sırasındayız şu an. Lazovac aşısı, iğnesiz bir aşı. Bizim komşumuz yıllardır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için bal gerçekten aşı yerine geçiyor. Aşı yerine derken normal aşınızı da olacaksınız" diye konuştu.

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Melih Şadoğlu ise, "Laz bakkal büyük bir farkındalık yarattı bence. Mahallemize değer kattı. Emlak fiyatlarını biraz yükseltti burada ama yapacak bir şey yok. Bal bir mucize bana göre. Evim bal dolu. O yüzden laz bakkaldan bal alamıyorum. Ben de aşımı olacağım, bekliyorum dört gözle" şeklinde konuştu.

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Lazovac'tan tatmaya gelen bir esnaf ise, "Vallahi efsane. İki doz Biontech, biz doz Lazovac. Bundan sonra ölünceye kadar yaşarız artık. Şimdi koşturmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Bakkal Kadıköy koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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