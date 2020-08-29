HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Kahramanmaraş! Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı

Yer: Kahramanmaraş! Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı 24 yaşındaki Tuğrul B., bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu. Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Yer: Kahramanmaraş! Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı

Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Tuğrul B.'nin bir ay önce kiraladığı ikinci kattaki daireden, alt kata su sızmaya başladı.

DAİREYE GİRİNCE CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Bunun üzerine görevli, Tuğrul B.'nin daire kapısını çaldı ancak açan olmadı. Görevli yanına alt katta yaşayan kiracıyı da alarak, yedek anahtarla daireye girdi. İkili dairenin banyosunda, Tuğrul B.'nin cansız bedenini buldu.

10 YIL ÖNCEDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuğrul B.'nin bileklerini jiletle keserek intihar ettiğini belirledi. Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Akın ettilerSıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Akın ettiler
65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi!65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi!
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?
İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi?
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Akın ettiler
Cezaevi firarisi eşi tarafından öldürülmüştü! Olayla ilgili dikkat çeken gelişme
Cezaevi firarisi eşi tarafından öldürülmüştü! Olayla ilgili dikkat çeken gelişme
Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne 82 bin 350 lira ceza
Kuralların hiçe sayıldığı düğünün bedeli çok ağır oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.