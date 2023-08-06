Yer: Kahramanmaraş... Cep telefonlarını havaya kaldırarak isyan ettiler!

Dağların arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nin sakinleri, telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek yerlere çıkıyor. Telefonlarının çekmediğini söyleyen mahalleliler duruma tepki göstererek yetkililere seslendi.

"TELEFONUN ÇEKMESİ İÇİN DE YÜKSEK YERLERE ÇIKIYORUZ"

Telefon görüşmesi ve internet erişimi için kimi zaman evlerin çatısına, kimi zaman da ağaçlara çıktıklarını söyleyen İbrahim Karabacak, "Bulutoğlu Mahallesi'nde telefonlarımız çekmiyor. Çekmesi için de yüksek yerlere çıkıyoruz. Yüksek yerlerin yolları bozuk, zorlanıyoruz. Telefonu çektirmek için evlerin çatılarına, ağaç tepelerine ya da yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu bölgeye verici direğinin konulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İLETİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ"

Diğer bir mahalle sakini Ümit Karabacak ise, "500 hanemiz var köyümüzde. Birkaç oba halinde oluşmuş bir köy ve özellikle güney obamızda telefon hiç çekmiyor. İletişim sağlayamıyoruz. Köylerin toplamı 1000 kişi vardır. İnsanlar telefon ile görüşme yapabilmek için araçlarıyla ya da yürüyerek başka yere gidiyor. Öğrencilerimiz yüksek yerlere çıkarak ders yapmaya çalışıyor. İletişimimizin sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. (İHA)





