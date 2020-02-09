HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Kahramanmaraş! Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı

Yer: Kahramanmaraş! Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Yer: Kahramanmaraş! Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22),
pastayı yedikten sonra fenalaşınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesine götürüldü. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan’ın tedavisi sürüyor.

'DEFALARCA OPERASYON GEÇİRDİM'

Ramazan Orçan, “Perşembe akşamı arkadaşlarımla birlikte Tekerek’te bulunan bir pastaneye doğum günü kutlamak için gittik. Biraz oturduktan sonra yaş pasta masamıza geldi. Ben pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Acil olarak pastaneden ayrıldık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Acil Servisine geldik. Burada yapılan tetkikler sonucu boğazımda bir toplu iğne olduğu kanısına varıldı. Defalarca operasyon geçirdim. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım”
dedi.

İddiaların hedefi pastane yönetimi ise, gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERDemet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!
İdlib'e yoğun askeri sevkiyat! İdlib'e yoğun askeri sevkiyat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum günü pastası toplu iğne

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Ünlü model evlilik yıl dönümünde umreye gitti!

Ünlü model evlilik yıl dönümünde umreye gitti!

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Mardin’de yangın faciası: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Mardin’de yangın faciası: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Karaman'da minibüsteki yangında bir aile ölümden döndü

Karaman'da minibüsteki yangında bir aile ölümden döndü

TSK'dan İdlib'e askeri sevkiyat!

İdlib'e yoğun askeri sevkiyat!

Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili açıklama

Bakan açıkladı! 10 gün içinde temel atılacak

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

Soruşturmada ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

Yolcu vapuru internetten satışa çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.