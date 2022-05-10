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  4. Yer: Kahramanmaraş... Kayaların altından 2 metrelik yılanlar çıktı

Yer: Kahramanmaraş... Kayaların altından 2 metrelik yılanlar çıktı

10.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta arazi genişletme çalışması yapan vatandaş, kayaları kaldırdığında altından çıkan 2 metrelik yılanları görünce şaşkına döndü.

Yer: Kahramanmaraş... Kayaların altından 2 metrelik yılanlar çıktı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Ay, tarlada kepçe ile arazi genişletme çalışmasında, kayaların altında çıkan yılanların güneşi görünce ortaya çıktığını söyledi.

3 kara yılanı görünce şaşırdıklarını söyleyen Ay, "Tarlada arazi genişletme çalışması yaparken, kayaların altından 3 tane kara yılan çıktı. Boyları 2 metreyi geçiyordu. Bir süre tarlada kaldıktan sonra gözden kayboldular. Bizler de o an cep telefonlarımıza o anları kaydettik" dedi. (İHA)

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