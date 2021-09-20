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Yer: Kahramanmaraş! Orta Çağ'dan kalma çocuk iskeleti bulundu

20.09.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'ndeki kazılarda, Orta Çağ’da yaşamış bir kız çocuğuna ait iskelet bulundu.

Yer: Kahramanmaraş! Orta Çağ'dan kalma çocuk iskeleti bulundu

Türkoğlu ilçesinin Kelibişler Mahallesi yakınlarında bulunan Domuztepe Höyüğü'nde bir süre önce başlatılan arkeolojik kazılar, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam ediyor.

ÇOCUK İSKELETİ BULUNDU

Hemen her gün yeni buluşların gerçekleştirildiği Domuztepe Höyüğü’nde; bu kez yaklaşık 600 yıl önce yaşadığı değerlendirilen bir çocuk iskeleti tespit edildi.

Kazı başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, Neolitik Çağ’a ait yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını söyledi.

"İSLAMİ BİR YÖNÜ YOK"

Çocuk iskeletinin, günümüzden 500-600 yıl önce Orta Çağ'da gömülmüş olabileceğini dile getiren Tekin, iskeletin gömülüş yönünü de göz önünde bulundurarak İslami bir yönünün olamayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş
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