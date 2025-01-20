Yer: Kahramanmaraş! Sadece yolda yürüyordu: Dehşete düşüren saldırı anı kamerada! "Gözüme perde indi, gözümden kanlar aktı..."

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20.01.2025 09:37
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Kahramanmaraş'ta yolda yürürken bir kişi tarafından ortada hiçbir sebep yokken yumruk yiyen kadının burnu ve kaval kemiği kırılmıştı. Yaşanan korkunç olay izleyenleri şoke etmişti. Saldırıya uğrayan ve yaralanan talihsiz kadın açıklamalarda bulundu. Sağ gözüne perde indiği ve sol gözünden kanlar aktığını belirten kadın, "Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda" dedi.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde izleyenleri dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen bir kadın karşısından gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan dehşet anlarında yumruk yiyerek yere düşen talihsiz kadın yaralanırken olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

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DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY KAMERADA

Olay, Pazarcık ilçe merkezinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kadın, karşıdan gelen ve henüz ismini öğrenilemeyen bir adamın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ, SOL GÖZÜMDEN KANLAR AKTI"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" dedi.

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"TEDAVİM HALA DEVAM EDİYOR"

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

"SALDIRGANIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Hastane sonrası Y.E.Y.'nin yakalanması için karakola gittiğini söyleyen Akdere, "İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım ve elimdeki darp raporum ile sözlü ifadem var. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde beyan ettim. Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Y.E.Y.'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"PSİKOLOJİM ALTÜST OLMUŞ DURUMDA"

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan ve mahkemeye çıkarılan saldırgan Y.E.Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş saldırı
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