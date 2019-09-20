Yer kapma kavgaları yaşanıyor... Metrobüste sabah- akşam zorlu yolculuk

İhsan DÖRTKARDEŞ - Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - YER kapma kavgası nedeniyle bir kişinin bıçaklanması tekrar metrobüslerdeki yoğunluğu gündeme getirdi. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Her ne kadar ek seferler konulsa da vatandaşlar yoğunluktan dolayı zor anlar yaşıyor.

YENİ öğretim yılının başlaması ile birlikte içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul trafiğinde metrobüsler ulaşım için büyük ölçüde tercih edilirken, bu araçlara özellikle sabah ve akşam saatlerinde binmek, yolculuk etmek ve inebilmek adeta işkence haline geldi.

Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktası olan Beylikdüzü çevresindeki Büyükçekmece, Esenyurt'dan sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesi ve seferleri arttırması da soruna çözüm getirmedi. Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a kadar bir nebze rahat gelenler evlerine dönebilmek için Zincirlikuyu'dan gelen Beylikdüzü yönüne gidecek metrübüslere kalabalık nedeniyle adım atmak neredeyse mümkün olmuyor. Tıka basa dolu araçlara adımlarını atabilenler de yerlerinden kımıldayamaz hale geliyor. Son olarak iki gün önce Avcılar'da başlayan metrobüsteki yer kavgası Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi durağında bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralanmıştı. Metrobüsteki gerginlik, yer kavgaları ve çözüm yolları konusunda DHA muhabirinin sorularını yolculuk sırasında sorularını yanıtladı.