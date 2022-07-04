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Yer: Karabük! 24 yıl sonra yine aynı manzara: Yan yattı

04.07.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta etkili olan yağış sonrasında Batı Karadeniz'de sel felaketi meydana gelmişti. Karabük'te yapılan incelemelerde yıllar sonra ders almadığımızı gösterecek bir olay ortaya çıktı. Bir köyde selde yan yatan binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yer: Karabük! 24 yıl sonra yine aynı manzara: Yan yattı

Karabük'te etkili olan kuvvetli yağış sele yol açtı. Bazı ev ve ahırlar yıkılırken bölgede yapılan incelemelerde yan yatan bir binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

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Binanın 1998'deki hali

SEL EN ÇOK YENİCE'Yİ ETKİLEDİ

Akşam gazetesinin haberine göre Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

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1998'DE DE YAN YATMIŞ

Tır Köyü'nde yaşayan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı bina ise sel felaketinde yan yattı. Topraktan ayrılarak yana doğru kayan ve herhangi bir zarar görmeyen binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.


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