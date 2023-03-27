Yer: Karabük! Gabonlu kız öğrencinin cesedi bulundu... Tren makinisti fark etti

Karabük'teki Filyos Çayı'nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentin merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında, dün saat 23.00 sularında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GABONLU KIZ ÖĞRENCİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA/İHA)



