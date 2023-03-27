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  4. Yer: Karabük! Gabonlu kız öğrencinin cesedi bulundu... Tren makinisti fark etti

Yer: Karabük! Gabonlu kız öğrencinin cesedi bulundu... Tren makinisti fark etti

27.03.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te korkunç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde tren makinisti Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçerken 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu belirlenen Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Karabük! Gabonlu kız öğrencinin cesedi bulundu... Tren makinisti fark etti

Karabük'teki Filyos Çayı'nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentin merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında, dün saat 23.00 sularında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GABONLU KIZ ÖĞRENCİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA/İHA)

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Karabük Gabon ceset

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