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Yer: Kars! Parasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane var

06.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bir vatandaş, para sayarken 50'TL'de sıfır olmadığını fark etti. İlk başta paranın sahte olduğunu daha sonra para sayma makinesi koyunca gerçek olduğunu anlayan 4 çocuk babası adam, hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye teklif olduğu takdirde değerlendireceğini kaydetti.

Yer: Kars! Parasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane var

Kars'ta 4 çocuk babası adam, paralarını sayarken 50 TL'sinde sıfır olmadığını fark etti. Paranın sahte olacağını düşünen Muhlis Yardımcıel, "Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye’de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim” dedi.

PARASINDA SIFIR OLMADIĞINI FARK ETTİ

Kars’ta yaşayan 2’si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

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"BU PARAYI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"

Muhlis Yardımcıel, “Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye’de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim” dedi.

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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