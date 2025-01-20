Yer: Kartepe! Ormandaki kulübede korkunç cinayet! Başına baltayla vurularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede meydan geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut’a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Turgut’un kulübe yanındaki motosikletini fark eden akrabası konuşmak üzere kulübeye yöneldi.

CANSIZ BEDENİNİ AKRABASI BULDU

Kulübeye giren ve kanlar içindeki Turgut’u gören akrabasının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut, ağır yaralı olarak İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turgut, hayatını kaybetti. Turgut’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastane’si morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

Öte yandan, Turgut’un yüzünde kesikler olduğu da öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Olayla, ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır