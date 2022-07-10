Yer: Kastamonu! Kaçan kurbanlığı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştılar

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan olayda kurbanlık kesimi sırasında bir inek sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Kaçan ineği yakalamak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İlçe mezarlığında sıkıştırılan ineği vatandaşlar kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı.

VETERİNER HEKİM ÇAĞIRILDI

Kurbanlık, hayvan sahibi tarafından bölgeye çağırılan Veteriner Hekim Özlem Çınar'ın müdahalesi ile sakinleştirildi. Sakinleştirilen kurbanlık daha sonra kesimhaneye götürüldü.

Kaçan ineği yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

