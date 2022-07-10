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  4. Yer: Kastamonu! Kaçan kurbanlığı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştılar

Yer: Kastamonu! Kaçan kurbanlığı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştılar

10.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde kesime götürülürken kaçan kurbanlıklar olurken, bir olay da Kastamonu'da yaşandı. İnebolu ilçesinde vatandaşlar, kurbanlık kesimi sırasında sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık ineği kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan olayda kurbanlık kesimi sırasında bir inek sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Kaçan ineği yakalamak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İlçe mezarlığında sıkıştırılan ineği vatandaşlar kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı.

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VETERİNER HEKİM ÇAĞIRILDI

Kurbanlık, hayvan sahibi tarafından bölgeye çağırılan Veteriner Hekim Özlem Çınar'ın müdahalesi ile sakinleştirildi. Sakinleştirilen kurbanlık daha sonra kesimhaneye götürüldü.

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Kaçan ineği yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu İnebolu
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