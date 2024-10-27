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  4. Yer: Kastamonu! Polisin 'dur' ihtarına uymadı ölümden döndü

Yer: Kastamonu! Polisin 'dur' ihtarına uymadı ölümden döndü

27.10.2024 19:44
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Kastamonu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada ölümden dönen sürücü yaralandı. Şahıs Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yer: Kastamonu! Polisin 'dur' ihtarına uymadı ölümden döndü

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi. Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki H.E.E., motosikletle kaçmaya başladı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Polis ekibinden kaçarken kavşakta M.N.E. yönetimindeki 06 DSR 236 plakalı otomobille çarpışan motosikletten savrulan H.E.E. yere düştü. Kazada yaralanan H.E.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından plakası ve sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu motosiklet kaza
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