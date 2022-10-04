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  4. Yer: Kastamonu! Tam 6 kilo ağırlığında... 'Kilosunu 70 liradan satıyorum, bolluk yaşanıyor'

Yer: Kastamonu! Tam 6 kilo ağırlığında... 'Kilosunu 70 liradan satıyorum, bolluk yaşanıyor'

04.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da mantar toplamak için ormanlık alanda mantar toplayan Ahmet Tandırcıoğlu, 6 kilo 100 gram ağırlığındaki çam mantarı buldu. Mantarı satın alan Erol Bahadır Sezer, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor" dedi.

Yer: Kastamonu! Tam 6 kilo ağırlığında... 'Kilosunu 70 liradan satıyorum, bolluk yaşanıyor'

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu. İlçeye getirip tarttığı mantarın 6 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu gören Tandırcıoğlu, mantarı ilçede esnaflık yapan Erol Bahadır Sezer'e sattı.

Ahmet Tandırcıoğlu, AA muhabirine, mantarı Köçekli köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulduğunu belirterek, büyüklüğünü görenlerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

AA-20221004-29065771-29065769-KASTAMONUDA_6_KILOGRAM_AGIRLIGINDA_CAM_MANTARI_BULUNDU

''MANTARIN KİLOSUNU 70 LİRADAN SATIYORUM''

Erol Bahadır Sezer ise daha önce bu büyüklükte bir çam mantarı görmediğini dile getirerek, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor" dedi.

AA-20221004-29065771-29065770-KASTAMONUDA_6_KILOGRAM_AGIRLIGINDA_CAM_MANTARI_BULUNDU

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(AA)

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Kastamonu
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